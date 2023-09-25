يبدو أن غليل المغنية الكولومبية شاكيرا لم يشفَ بعد من زوجها السابق جيرار بيكيه المتهم بخيانته لها. فبعد الأغنية التي شبهت فيها بيكيه وحبيبته الجديدة بساعة رخيصة الثمن، وعقب هجومها على حماتها السابقة والدة لاعب برشلونة السابق، بوضع دمية كبيرة على شكل ساحرة شمطاء على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه، عادت المغنية ذات الأصول اللبنانية لمهاجمة والد بيكيه هذه المرة في أحدث إصداراتها التي حملت عنوان El JEFE وتعني الرئيس بالإسبانية.



وحملت أغنية شاكيرا الجديدة عدة نظريات وترجمات مختلفة بين المعجبين خصوصا عبارة «يقولون إنه لا شر يعيش أكثر من 100 عام.. لكن لا يزال هناك حماي السابق الذي لم يدفن بعد». وعلى الفور، أشعلت هذه الجملة جدلا واسعا على الإنترنت ومواقع التواصل.



وتتطرق شاكيرا في اغنيتها الى عدم المساواة في العمل.



وحققت الاغنية متابعة واسعة على يوتيوب متابعة تجاوزت 23 مليون مشاهدة خلال 3 ايام فقط من طرحها ووصلت الى المرتبة 11 عالميا. وتعاونت فيها مع فرقة فورزا ريغيدا الاميركية واعتمدت اسلوب الموسيقى المكسيكية.