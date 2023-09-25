تنشر «الأنباء» تفاصيل تشكيل اللوائح لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمحافظات اللبنانية.



وقد أعلنت لائحة توافقية لانتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت المدعومة من تيار المستقبل والنائب فؤاد مخزومي والجماعة الإسلامية واتحاد الجمعيات والعائلات البيروتية ومباركة دار الفتوى، والتي تضم: محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشيخ فؤاد زراد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للشؤون الدينية، القاضي الشرعي الشيخ وائل شبارو، القاضي المدني طلال بيضون، المحامي حسن كشلي، رجل الأعمال عبدالله شاهين، عبدالحميد التقي عن الجماعة الإسلامية، الشيخ زياد الصاحب رئيس جمعية الفتوة الإسلامية.



وهناك العديد من المرشحين في مدينة بيروت سيخوضون المعركة منفردين ومتعاونين علنا وضمنا لخرق اللائحة التوافقية.



وفي منطقة جبل لبنان يتنافس على عضوية المجلس الشرعي 4 مرشحين على مقعدين، والمرشحون هم القاضي حمزة شرف الدين، القاضي الشيخ رئيف عبدالله، عاطف قشوع، جهاد اللقيس، وفي المعلومات أن الأرجحية تميل الى القاضي شرف الدين والقاضي عبدالله.



هذا، وقد فاز بالتزكية أعضاء المجلس الشرعي في صيدا، وهم المحامي عبد الحليم الزين وفايز بعاصيري عن تيار المستقبل، والمحامي موفق الرواس عن الجماعة الإسلامية.



فيما التنافس على أشده في البقاع بين أعضاء المجلس المحسوبين على تيار المستقبل والنائب حسن مراد، ويمثل المنطقة عضوان.



أما في حاصبيا ومرجعيون والتي يمثلها عضو احد في المجلس ينحصر التنافس بين مرشحين احدهما محسوب على تيار المستقبل والآخر مستقل.



بينما في منطقة عكار هناك مرشحون مستقلون ومحسوبون على تيار المستقبل لتولي عضو واحد لتمثيل المنطقة ويعمل على سحب المرشحين لتكون بالتزكية.



هذا، وستشهد مدينة طرابلس أم المعارك لانتخاب سبع أعضاء للمجلس الشرعي، وحتى الآن هناك لائحة غير مكتملة من 5 أشخاص وهم: د.أحمد الأمين، الشيخ فايز سيف، الشيخ أمير رعد، أسامة طراد، بلال بركة. وهم محسوبون على الرئيس نجيب ميقاتي، والنائب فيصل كرامي والنائب جهاد الصمد، وتيار المستقبل.



وأعلن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في احتفال تكريمي له بالجبل انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المناطق اللبنانية كافة، ودار الفتوى تتمنى لجميع المرشحين التوفيق والنجاح.



هذا، وستجري انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر في بيروت والمحافظات.