بيروت ـ أحمد منصور



قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «نحن حريصون على وثيقة الوفاق الوطني، وملتزمون بالدستور نصا وروحا، إذ نشكل أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل المجلس لاتخاذ القرارات»، لكنه رأى أنه «لأننا نرغب في التفاهم والحوار، ندعو إلى الشراكة في حضور مجلس الوزراء، ونصبر على من لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحاح وضروري، ويسد ثغرات تضر بالجميع».



رعد كان يتحدث خلال احتفال تكريمي للطلاب أقامه حزب الله في بلدة الوردانية (الشوف)، حيث أبدى أسفا شديدا من الذين يرفضون الحوار، ويتوهمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معنا، وعلى حساب رأينا، وقال «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط لنؤمن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيسا لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين، هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ استقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسلونه في يوم من الأيام».



وتابع رعد «نحرص مع بقية المكونات والشركاء في البلد على التفاهم وثم التفاهم، وعلى التوافق وثم التوافق، وعلى الشراكة دون تمييز أو امتياز. ونأسف شديد الأسف لعدم استجابة البعض إلى الحوار الذي ندعو إليه نحن ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نريد في أسرع وقت ممكن، أن ننجز الاستحقاق الرئاسي وننتخب رئيسا يرضى به كل اللبنانيين».