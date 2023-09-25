منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.



وأوردت الرسالة أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول «إير فرانس» (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)».



وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا «أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة» باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.



وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها «لا تحلق في المجال الجوي للنيجر».



وفي 4 الجاري أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.



وأعلنت النيجر في 6 أغسطس الماضي إغلاقه «إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة» في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو الماضي.



وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإيكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.