أكد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان، أنّ الاتحاد بصدد توقيع اتّفاقية جديدة مع الحكومة الموريتانية، وذلك في سياق تحركاته الإقليمية والدولية والتي تهدف إلى تحقيق تطلعات جميع الاتحادات والمنظمات المنضوية تحت مظلته، لافتا إلى أن الاتفاقية سيتم إبرامها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج، وستتمحور حول تعاون موريتانيا مع الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا، والذي يتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا له.

وقال الحجيلان في تصريح صحافي، إن وفد الاتحاد سوف يتوجه إلى العاصمة نواكشوط، وسيلتقي على هامش توقيع الاتفاقية الجديدة، مع عدد من كبار المسؤولين على رأسهم الوزير الأول في الحكومة الموريتانية، مشيرا إلى أن الوفد يضم كلا من الامين العام للاتحاد و رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد المبروك ابو زيد ، ونائب الامين العام للاتحاد والامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد ازويتن، ونائب رئيس الاتحاد والكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية مريزق المصطفى، وامين شؤون منطقة الشرق الاوسط في الاتحاد خالد العتيبي، وامين شؤون افريقيا في الاتحاد والامين العام للكنفدرالية المستقلة لنقابات تشاد محمد نصر الدين موسى.