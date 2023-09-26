تصدرت باريس قائمة أفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام، وذلك لأن شبكة النقل العام بالعاصمة الفرنسية ليست فقط ميسورة التكلفة، إذ يبلغ متوسط تكلفة تذكرة استخدامها 2.29 دولار فقط، ولكن أيضا نظرا لتوافر العديد من الخيارات للتنقل.



ويستخدم ما يقرب من 70% من السكان في باريس المترو أو الحافلات أو القطارات للذهاب إلى العمل، وذلك وفقا لبيانات «ستاتيستا» عن عام 2022.



ووفقا لمؤشر النقل العام العالمي لعام 2023 الذي أصدره موقع «ويليام راسل»، فإن أغلب شبكات النقل العام التي حصلت على تصنيف مرتفع تقع في أوروبا، ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها تكلفة النقل العام وعدد مسارات المترو والمحطات.



وفي المرتبة الثانية جاءت مدينة ستوكهولم السويدية التي تعد واحدة من أكثر المدن الصديقة للبيئة في أوروبا، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام ووفرة السيارات الكهربائية، ويوجد بها عدد كبير من محطات الحافلات وتدير عددا كبيرا من مركبات النقل العام.



وتعد نيويورك المدينة الأميركية الوحيدة بين قائمة أفضل 10 مدن، وذلك بفضل خطوط المترو العديدة، والعدد الكبير من الدراجات المتوافرة.



وجاء ترتيب أفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام كالتالي:



1- باريس



2- ستوكهولم



3- هونغ كونغ



4- نيويورك



5- أوسلو



6- بروكسل



7- لندن



8- برلين



9- بيونس آيرس



10 - مدريد