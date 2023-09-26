أطلقت الشركة السورية للاتصالات خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الإلكترونية بتاريخ 4-9-2023.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الإطلاق جاء بالتعاون بين وزارة الدفاع - مديرية التجنيد العامة وبين وزارة الخارجية والمغتربين - المكتب القنصلي ووزارة الاتصالات والتقانة، ويهدف إلى بسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية.



ومن خلال المنظومة، أصبح بإمكان السوريين المغتربين الحصول على خدمات هي «التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة، وتسهيلات زيارة المغتربين».