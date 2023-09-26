عبدالكريم العبدالله



احتفلت أقسام الصيدلية في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للصيدلي، منها مستشفيات الصباح والجهراء والعدان ومركز علي ثنيان الغانم الصحي وغيرها من المراكز والمستشفيات، حيث شملت الاحتفالات العديد من الفعاليات والمسابقات والتوعية بأهمية دور الصيدلي. وتخلل احتفال قسم الصيدلة بمستشفى الصباح في «يوم الصيدلي العالمي» بحضور عدد من الصيادلة بالعديد من الخدمات والفعاليات، منها خدمة فحص السكر والضغط، وخدمة الاستشارات الدوائية، فضلا عن خدمة التدقيق الدوائي، ومسابقات وهدايا للحضور.



وفي السياق ذاته، هنأت الجمعية الصيدلية الكويتية الصيادلة جميعا بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي، متمنية لجميع الزملاء التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.



وأكدت الجمعية الصيدلانية أن الصيدلي هو صمام الأمان في ضمان سلامة المرضى من خلال المشاركة الفاعلة في مكافحة الادوية المزيفة وغير المعتمدة.



وافادت بأن للصيدلي دورا كبيرا ومهما في تقليل مقاومة المضادات الحيوية من خلال العمل على برامج الاشراف على المضادات الحيوية.



وشددت على أهمية دور الصيدلي في منع الاخطاء الدوائية والحد من الوصفات غير المناسبة مما ينتج عنه تقليل تكاليف الرعاية الصحية.