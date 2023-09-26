أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، عن تصدير أول شحنة من الديزل المطور المطابق لأحدث مواصفات ومعايير الأسواق الأوروبية.



وقالت الشركة إن الشحنة تعد أكبر شحنة تم تصديرها إلى أوروبا في تاريخ الكويت، وبذلك أصبحت كيبك أكثر قدرة على خوض آفاق جديدة في مسيرتها كمزود رئيسي يعتمد عليه في أسواق الطاقة العالمية.



وأضافت في بيان، أن من شأن ذلك تعزيز مكانتها المستقبلية وريادتها بين نظيرتها من شركات الطاقة القطاع النفطي.



من جهة أخرى، أعلنت (كيبك) تحقيق 60 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح أو الإصابات الجسدية أو أضرار صحية أو بيئية أوتلف في الممتلكات أو توقف في العمليات التشغيلية بمصفاة الزور.



وقال الناطق الرسمي باسم (كيبك) عبدالله العجمي في تصريح صحافي، إن تحقيقها هذا «الإنجاز الاستثنائي» يأتي نتيجة الالتزام الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى الجهود المستمرة والالتزام المتواصل لتوفير بيئة عمل آمنة وأكثر إنتاجية.