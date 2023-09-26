أعلنت شركة الأبحاث الأميركية J.D. Power الرائدة في مجال رؤى المستهلكين والخدمات الاستشارية والبيانات والتحليلات، عن تتويج العلامة التجارية المتميزة في صناعة السيارات «شيري» على رأس قائمة مصنعي السيارات الصينية من حيث الجودة. هدفت دراسة China Initial Quality Study إلى إجراء تقييم شامل لتجربة ملاك السيارات الصينية يشمل عدة جوانب متعلقة بقياس الجودة، حيث تميزت «شيري» عن العلامات التجارية الصينية المنافسة بنيلها رضا واستحسان ملاك سياراتها مما وضعها في المركز الأول، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حصلت «Chery Arrizo 5» على التصنيف الأول ضمن فئة السيدان الصغيرة و«Chery Tiggo 4 Pro» على المركز الأول ضمن فئة سيارات الجيب الصغيرة.



هذا التصنيف الرفيع يؤكد التزام «صناعات الغانم» الراسخ في التعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية وتقديم أفضل معايير الجودة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.



وصرحت كارين الحفار، مدير عام أول في «شيري الغانم» قائلة: يؤكد هذا التتويج بالمركز الأول، تعهد «شيري» والتزامها الثابت بتحسين كل مستويات الجودة في أسطول مركباتها، وسعيها المستمر للتطوير والابتكار.



واسترسلت الحفار: وإذ نفخر في «شيري الغانم» بهذا التصنيف، ونؤكد على نهجنا المستمر في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في الكويت سواء في صالات العرض أو في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.



والجدير بالذكر أن دراسة China Initial Quality Study الصادرة من شركة J.D. Power تعد واحدة من أهم الدراسات في قطاع صناعة السيارات على النطاق العالمي. تشمل هذه الدراسة الشاملة 230 طرازا من 48 علامة تجارية مختلفة، وتركز على مشكلات الجودة التي تواجه ملاك السيارات التي تعمل بالوقود خلال أول شهرين إلى ستة أشهر من شراء السيارة. ومن خلال هذه الدراسة، تم طرح 218 سؤالا تشخيصيا يشمل تسع فئات تقييمية، بما في ذلك مظهر السيارة الخارجي، والجودة الداخلية، وتجربة القيادة، وأنظمة التحكم، وأنظمة المعلومات والترفيه، وتكييف الهواء، والمقاعد، ومجموعة نقل الحركة، وأنظمة مساعدة السائق.



وفي السنوات الأخيرة، أثبتت «شيري» جدارتها في جوائز J.D. Power الكبرى، حيث تم تصنيف كل من «Chery Tiggo 7» و«Chery Tiggo 8» في دراسة «2023 لقياس أداء وتنفيذ وتصميم السيارات» ضمن المراكز الأولى في فئتي سيارات SUV الاقتصادية المتوسطة وسيارات SUV المتوسطة.



وتؤكد «شيري» التزامها بقيمها الأربع الأساسية «البيئة والتكنولوجيا والعائلة والرفقة»، والتي تهدف إلى بناء رابط قوي بين العلامة التجارية وملاك السيارات عن طريق توفير منتجات وخدمات بأعلى مستويات الجودة. يذكر أنه وبعد 26 عاما من تطوير منتجاتها وخدماتها، تتواجد «شيري» حاليا في أكثر من 80 دولة، وهناك أكثر من 12 مليون مستخدم لسيارتها حول العالم. كما نفذت «شيري» مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعية على الصعيد العالمي، تشمل مبادرات صديقة للبيئة خدمات رعاية مجتمعية، وتدريب للكوادر المهنية وغيرها، وهي تتطلع للمضي قدما في تقديم مثل هذه المساهمات الإيجابية من خلال جهود المستمرة وتوفيرها أفضل المنتجات والخدمات لعملائها حول العالم.



كما تبدي «شيري» التزامها الكامل برؤيتها في «تأسيس علامة تجارية متميزة تحتفي بالحرفية المصنعية» واعتبار الجودة نبض حياة «شيري». فهي تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة منتجاتها وتكسب ثقة عملائها من خلال ضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المراحل ومنحهم تجربة قيادة متميزة.



والجدير بالذكر أن بالإمكان التعرف على كل تفاصيل ومعلومات عن سيارات «شيري» المتوافرة في الكويت واختبار قيادتهم عن طريق زيارة معارض سيارات «شيري الغانم» في منطقتي الشويخ والفحيحيل.