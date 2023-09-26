محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن ديجيتال جورنال ان حجم سوق سوائل الحفر العالمية ارتفع إلى 10.28 مليارات دولار في عام 2018، مشيرا إلى ان الطلب العالمي على سوائل الحفر ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب 4.4% من عام 2018 إلى عام 2022، كما يتوقع ان يصل إلى نحو 11.58 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه بمعدل سنوي مركب قدره 5.2% ليصل إلى 19.14 مليار دولار بحلول نهاية عام 2033.

واعتبر التقرير النمو المستمر في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والعمليات الإنتاجية في الخارج من العوامل المهمة والأساسية التي تدفع نمو السوق بقوة، ويستعرض التقرير مشهد الطاقة العالمي والتطورات المتوقع ان يشهدها خلال سنوات الدراسة عبر الحلول المبتكرة والاستدامة البيئية، حيث يستعد سوق سوائل الحفر لتحقيق نمو كبير بين عامي 2023 و2033، ليشكل عنصرا حيويا في صناعة استكشاف الطاقة العالمية.

ويتعمق التقرير في تعقيدات هذا السوق الديناميكي، واستكشاف وضعه الحالي، وفرص نموه المستقبلية والعوامل التي تحدد مساره.



واستعرض التقرير محركات السوق والنمو الذي يعتمد في الطلب على الطاقة، إذ يستمر الطلب العالمي على الطاقة في دفع أنشطة الاستكشاف والإنتاج وبالتالي استخدام سوائل الحفر وتقنيات الحفر المتقدمة مع الإشارة إلى ان الابتكارات في تكنولوجيا الحفر تتطلب سوائل متخصصة فضلا عن اللوائح البيئية وكيفية الالتزام واستكشاف المياه العميقة والعميقة جدا، لاسيما في ظل الاهتمام المتزايد بعمليات الحفر البحري.