بيروت ـ عمر حبنجر



يسود الترقب لمصير الأزمة في لبنان، فيما دخل الملف الرئاسي في مرحلة الانتقال من المبادرة الفرنسية المولج بها وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان الى المسعى القطري، بتكليف من «اللجنة الخماسية»، والذي شرع بالتحرك عبر الموفد جاسم بن فهد آل ثاني وان كان بتكتم، باعتبار ان الدور القطري الرسمي الذي سيلعبه وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي لم يبدأ بعد.



ومع بداية الحراك القطري، بدأ التداول بأسماء جديدة ـ قديمة مرشحة للرئاسة كقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يتقدم على سواه، والنائب نعمة افرام وهو رجل اعمال، واللواء إلياس البيسري المدير العام للامن العام.



ورب سائل عن علاقة هذا الانتقال للاستحقاق بالاجتماع الاخير لممثلي «اللجنة الخماسية» المهتمة بأمر لبنان في نيويورك والذي ترك انطباعا بأنه فشل، بدليل عدم صدور بيان عنه، لكن المتحدث الاقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية سامويل وربيرغ غالط كل من وسم الاجتماع بالفشل، مؤكدا على انه كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بأوضاع الشرق الاوسط ولا خلاف بين اعضاء اللجنة بحسب ما ابلغ قناة «الجديد».



بيـــــد ان مصــــــادر ديبلوماسية أخرى أكدت ان اجتماع «اللجنة الخماسية» الأخير شهد، وبصورة جلية، تناقضا بين المواقف الاميركية ـ الفرنسية ليس حول لبنان، بل حول النيجر، حيث سعت فرنسا الى ادخال قوات دولية في معركتها ضد الانقلابيين، فرفضت الولايات المتحدة مثل هذا التورط، وكانت النتيجة ما حصل بالأمس، حيث اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الانسحاب من النيجر.



والراهن أن الحراك القطري بين سبتمبر وأكتوبر لن يلغي زيارة لودريان القادم، حتما، الى بيروت لاستئناف مساعيه نهاية هذا الشهر.



وثمة كلام عن احتمال التوصل الى رئيس اواسط الشهر القادم، لكن هذا المعطى لم يقترن بمؤشرات لا على مستوى الحوار ولا على مستوى المواقف المتشددة.



رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد تطرق خلال لقاء في بدنايل إلى جولة الموفد القطري، وقال إن «هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى انتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية» للرئاسة.



في هذه الأثناء، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة النواب في عين التينة امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بحضور رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ونائب رئيس بلدية سعدنايل مروان طرابلسي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤون مطلبية.



على الصعيد الأمني، باشرت القوة الفلسطينية المشتركة انتشارها في نقطتين داخل مخيم عين الحلوة الأولى في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، حي الطيرة، والثانية عند مفرق بستان القدس.



ويأتي انتشار القوة الامنية إثر التوصل الى وقف إطلاق النار بعد الجولة الثانية من الاقتتال بين حركة «فتح ومجموعات معارضة داخل المخيم وذهب ضحيتها اكثر من 18 قتيلا ونحو 90 جريحا، قبل ايام.