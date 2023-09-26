نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وظهرت من خلالها بإطلالة صيفية مميزة أمام المرآة، وأكدت في تعليقها على الصور أن حب الإنسان لنفسه لا يعني الأنانية، بل هو منطلق لكيفية حب الآخرين، حيث استشهدت بمقولة لأحد الكتاب المعروفين، وكتبت: «حب الذات ليس أنانية بل عملية تنقية تسمح لنا بحب الآخرين».



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، لم تعلن نسرين عن مشاريعها لموسم دراما رمضان المقبل، بينما كانت قد غابت عن موسم دراما رمضان الماضي، وكانت آخر أعمالها فيلم «أخي فوق الشجرة» مع النجم رامز جلال، وشارك في بطولته: تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ويزو، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.