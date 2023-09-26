الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تجرى ظهر اليوم قرعة بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة المقررة إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، والتي تشهد مشاركة 18 ناديا هي: الكويت حامل اللقب، والقادسية (الكويت)، وقطر، والأهلي (قطر)، والأهلي وصيف النسخة الماضية، والاتحاد السكندري (مصر)، ومجد طنجة، وجمعية سلا (المغرب)، وبيروت، ودينامو (لبنان)، ووحدة صنعاء (اليمن)، والاتحاد الليبي، وخدمات البريج الفلسطيني، والسيب العماني، والمحرق البحريني، والاتحاد الرياضي الجزائري، والفتح السعودي، ودجلة الجامعة العراقي.



وتقرر إجراء مراسم القرعة عبر موقع الاتحاد العربي على الإنترنت.



ومن المنتظر أن يتم تقسيم الفرق المشاركة الى أربع مجموعات، وستقام المباريات على صالتين لاستيعاب عدد المباريات الكبير بجانب صالات التدريب، حيث سيقام خلال الدور التمهيدي 8 مباريات يوميا.



هذا، ويخوض النادي العربي مباراته الثانية في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 2023، في نسختها الثانية التي انطلقت أمس وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 فرق، حيث سيلعب الأخضر مع الزمالك المصري في الـ8:00 مساء اليوم بصالة الغرافة، على أن يختتم مباريات المجموعة الثانية، بمواجهة الأهلي الليبي في الـ4:30 مساء غد.



وستقام البطولة بتنظيم شركة «دوحة أكتيف سبورتس» وبإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، وتأتي البطولة قبيل انطلاق بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة.



وتضم المجموعة الأولى الحكمة اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة بيروت اللبناني ودجلة الجامعة العراقي، والفتح المغربي.



على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي يوم 29 الجاري، وفي اليوم التالي تقام المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث، وستلعب الفرق التي تحتل المركز الثالث والرابع في كل مجموعة، بعد انتهاء الدور الأول، مباراتين لترتيب المراكز.