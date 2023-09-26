أعلن كتاب السيناريو الذين يشل إضرابهم القطاع الترفيهي في هوليوود منذ نحو خمسة أشهر، توصلهم إلى اتفاق مع الاستديوهات قد يدفعهم إلى استئناف عملهم. وبعثت نقابة كتاب السيناريو برسالة إلى أعضائها، قالت فيها «لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي في شأن حد أدنى جديد للعام 2023، وهو يعني توافقا من حيث المبدأ على مختلف نقاط الاتفاق، مع مراعاة الصياغة النهائية للعقد».



ولا تشير الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى تفاصيل الاتفاق، لكنها تذكر أن العمل جار على بلورة هذه التفاصيل، وأن الكلمة الفصل ستكون للأعضاء.



وأضافت النقابة «لنكن واضحين، لا ينبغي على أحد استئناف عمله ما دامت النقابة لم تجز ذلك بشكل صريح. لا نزال مضربين حتى ذلك الحين. لكننا علقنا الاعتصامات» اعتبارا من امس الأول.



وحتى في حال انجاز الاتفاق بين الاستديوهات وكتاب السيناريو، سيواصل الممثلون إضرابهم. ولم تتواصل نقابتهم «ساغ-افترا» مع الشركات منذ منتصف يوليو. لكن الصحافة المتخصصة توقعت أن يمهد أي اتفاق مع كتاب السيناريو الطريق لإنهاء إضراب الممثلين.