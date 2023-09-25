جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة

المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي

قالت وزارة المالية انه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية التي تعرضت لها تم عزل أنظمة وزارة المالية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بتشكيل فريق فني مكون من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، وهي تتبع إطار عمل صارما ومنهجيا للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية التي تمت في 18 سبتمبر 2023 ولمتابعة كل ما يستجد وكل ما يتعلق بهذا الهجوم السيبراني والتعامل معه بكل مهنية.



وأكدت وزارة المالية أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.



وتشيد الوزارة بالجهود الوطنية للفريق الفني والعاملين في وزارة المالية الذين واصلوا العمل منذ الساعات الأولى للهجمة السيبرانية على مدار الساعة حتى الوقت الحالي.



وحثت وزارة المالية المهتمين بأخذ أخبارها من حساباتها على اكس وانستغرام MOFKW@ ومن مصادر موثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخباراً غير صحيحة.