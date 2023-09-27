هالة عمران



أكد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إصلاح التعليم عملية ليست سهلة أو بسيطة والتحديات قوية، مشيرا إلى أن الظروف كانت صعبة جدا، إذ جرى إنفاق أكثر من تريليون جنيه على التعليم بين عامي 2014 و2022، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وتتضمن ميزانية عام 2023-2024 إنفاق 160 مليار جنيه.



وأضاف «حجازي»، في كلمته خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، أن النظام التعليمي الجديد سيعتمد على أن ينتج الطلاب المعلومات لمواكبة التطورات العلمية في العالم، وستكون المدرسة المكان الحقيقي للتعليم والتعلم.



وأشار وزير التعليم إلى أن برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلنا نعمل في منظومة كاملة وشاملة، وهي فلسفة الإصلاح بحيث يكون شاملا لجميع عناصر المنظومة.



وأضاف حجازي أن مؤشرات التعليم الفني بدأت الارتفاع مؤخرا، فبعد أن كان المستوى 113، ارتفع إلى 81، كما أن مركز التدريب المستمر شهد ارتفاع المؤشر من 128 إلى 98، وتقدمت مصر في مؤشر مستوى تدريب العاملين من 107 ليصل إلى 43.



وفيما يتعلق بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، قال حجازي: «خلال السنوات الـ 10 تم محو أمية 5 ملايين مصري»، وتابع: «الموضوع مش محو أمية أبجدية، عشان كده فيه ارتداد وفيه إحجام وفيه منابع للأمية موجودة، ومنظمة اليونيسكو بتخطط لمؤتمر كبير بالتنسيق مع الوزارة، عشان نشر الوعي والتمكين، الأمية مش تحرير من الأمية الأبجدية بس، عاوزين نعمل وعي وتمكين».



وأشار حجازي إلى أن الطلاب المصريين أثبتوا تفوقهم في المسابقات الدولية، وحصلوا على جوائز عالمية، متابعا: «تفوق الطلاب المصريين وصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث جرى إطلاق اسم طالبة من محافظة المنوفية على أحد الكويكبات في الفضاء».



وأضاف: إن الدولة اهتمت بالتعليم، والمدرس سيكون مرشدا وموجها لمصدر المعلومات في النظام التعليمي الجديد وليس ملقنا، ويجب أن يكون متفتح الذهن.



ولفت حجازي إلى أن مسابقة الـ 30 ألف معلم، شهدت اختبارات مميكنة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تدخل أي عنصر بشري، موضحا أن الوزارة دربتهم واختارت جهة تقيس مدى اجتياز التدريب.



وأوضح حجازي أنه جرى إطلاق مبادرة الـ 1000 مدير للحصول على مدراء منفتحين يفهمون الأساليب المثلى للقيادة، ويعرفون الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، وحصلوا على منحة 6 أشهر في الأكاديمية العسكرية ووزارة التعليم العالي بجامعة حلوان، وسيحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي، وتابع: خلال الفترة الماضية شهدت تدريب مليون و193 ألف معلم في هذا الإطار، لكن كل ذلك لن يسد العجز، وتم اللجوء إلى العقد بالحصة، فضلا عن ضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة.