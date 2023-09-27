قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل إن الكويت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، مؤكدا حرصها على الاستفادة من تجارب الدول في هذا الإطار.



وأضاف المهمل، في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن التزام الكويت بكل الاتفاقيات التي وقعتها في النطاق العربي والإقليمي والدولي ينبع من واجب أخلاقي وحرص على التصدي لكل أشكال الفساد.



وأوضح المهمل ان للكويت مشاركات فاعلة في الاجتماعات واللقاءات التي تعقد على المستويات العربية والإسلامية والدولية فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، مشيرا كذلك إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن والوقاية من هذه الظاهرة.



ولفت إلى مشاركة وفد «نزاهة» في الاجتماع الثاني لفريق متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، بالقول إن الاجتماع تركز على مناقشة موضوعين أحدهما متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية والآخر يتعلق باستعراض تجارب الدول الأعضاء في هذا الصدد.



واكد المهمل ان تقارير قدمت خلال الاجتماع عن مدى التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمدها وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010.



وذكر انه جرى تسليط الضوء على سبل محاربة الفساد وآخر التطورات التشريعية والممارسات المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة إلى جانب البنود المتعلقة بالنقاط التي وردت في الاتفاقية.



وكان ممثلو هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية بحثوا في اجتماع برئاسة السعودية تقارير تتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك للوقوف على ما وصلت إليه الجهود العربية في التصدي للفساد.