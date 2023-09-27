استقبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر، رئيس اتحاد المستشفيات الأميركية جاريت فاولر، وذلك لبحث مجالات التعاون المختلفة.



هذا، وقد سبق الاستقبال منتدى الشراكة بين الولايات المتحدة والكويت في مجال الرعاية الصحية لعام 2023، والذي عقد في 19 الجاري، تحت رعاية وزارة الصحة، وبالشراكة مع السفارة الأميركية في الكويت، بمشاركة وفد يتكون من 12 من المستشفيات الأعضاء في التعاونية الأميركية لبرامج المرضى الدوليين (USCIPP)، وقد تمت مناقشة موضوعات التعاون الدولي في رعاية المرضى، والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الكويتي.



يذكر أن جاريت فاولر يرأس المبادرات الاستراتيجية الدولية التابع للمركز الوطني لقيادة الرعاية الصحية (NCHL)، وهو اتحاد من المراكز الطبية الأكاديمية الأميركية، والأنظمة الصحية التي تعمل مع المرضى والمستشفيات الدولية، والحكومات الأجنبية والشركاء الآخرين من جميع أنحاء العالم.