بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري ضرورة توفير كل ما يلزم لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وشدد المطيري خلال إشرافه على سير انتخابات جمعية الزهراء التعاونية، على دعم الوزارة الكامل للعمل التعاوني وحرصها على إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية في أجواء من الشفافية والنزاهة.



وأكد أن توجيهات وزير الشؤون لاستكمال انتخابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة ومراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومحاسبة المقصر ومواجهة أي تجاوزات لتخرج بصورة مشرفة تعكس الصورة الحضارية للحركة التعاونية في الكويت.