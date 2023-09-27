اطلع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، على خطة وجاهزية إدارة العمليات المركزية وباقي القطاعات بالقوة استعدادا لموسم الأمطار المقبل. وأكد الفريق المكراد، في بيان صحافي صادر عن «الإطفاء»، وضع هذه الخطة نصب أعينهم والتعاون مع باقي قطاعات الدولة خلال موسم الأمطار وتفعيل البرامج الزمنية التي تم إعدادها مسبقا للوصول إلى الأهداف المرجوة في حماية الأرواح والممتلكات. ونقل تحيات وشكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لإخوانه وأبنائه منتسبي القوة، على رفع الجاهزية وجهودهم في التجهيز والإعداد المسبق لموسم الأمطار المقبل بما يحقق الأمن المجتمعي. كما اطلع الفريق المكراد من خلال غرفة قيادة الحوادث الكبرى، على آلية تنفيذ وتفعيل خطة الأمطار لهذا الموسم ومعدات الإنقاذ ومضخات السحب التي تم توزيعها على المناطق المحددة، ومن المتوقع حدوث ارتفاع مناسيب المياه فيها.