أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.



في سياق قريب، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع كل من سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر وسفير روسيا الاتحادية فلاديمير جيلتوف. وقالت «الخارجية»، في بيان لها أمس، إنه تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.



من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ان العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت حول «خور عبدالله» وبذل الجهد لإيجاد حل لمسألة تنظيم الملاحة.



ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن السوداني جدد «التزام الحكومة العراقية بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع الكويت، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في «خور عبدالله»، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي».