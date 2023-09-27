بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين خلال تأديتهم لواجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن الشيخ أحمد الفهد ابتهل في برقيته إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن سبحانه بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.



كذلك، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عدد من منتسبي القوة خلال تأديتهم لواجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، إن الشيخ أحمد الفهد ابتهل إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن سبحانه بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.