قام وفد برئاسة آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالتكليف العميد الركن طيار فيصل الشمري بزيارة كلية الدفاع الوطني لحلف شمال الأطلسي استغرقت ثلاثة أيام. وقالت وزارة الدفاع إن الوفد اطلع خلال الزيارة على الهيكل التنظيمي للكلية والمناهج التعليمية لدورة الدفاع الوطني ودورة التعاون الإقليمي لحلف شمال الأطلسي. وأضافت أنه تمت أيضا مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين كلية الدفاع الوطني لحلف الشمال الأطلسي وكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وتنمية سبل التعاون بين الكليتين.



ولفتت إلى أنه يتم توجيه دعوة لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة كل عام للانضمام إلى مؤتمر قادة الناتو الذي يعتبر منتدى للسلطات ذات المسؤوليات المماثلة في مجال التعليم الدفاعي العالي الذي يساعد على بناء التفاهم والوعي المتبادل وتطوير البرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية وتحديد المجالات التي يمكن لكليات الدفاع أن تتعاون فيها أو تدعم بعضها البعض.