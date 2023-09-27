بداح العنزي



أكد رئيس اللجنة المشتركة الفنية القانونية والمالية د. حسن كمال انه سيتم الانتهاء من دراسة اشتراطات ومواصفات البناء الخاص بالمنطقة الاقتصادية في منطقة العبدلي الأسبوع المقبل تمهيدا لاتخاذ القرار بدراسة جميع الملاحظات المتعلقة باللائحة.



وقال د. كمال بعد انتهاء اجتماع اللجنة انه تم خلال الاجتماع استكمال لوائح البناء خاصة لائحة أبراج الاتصالات حيث تنتظر اللجنة بعض المعلومات النهائية للانتهاء من إقرار اللائحة. وبين بأن اللجنة تبحث ايضا الاشتراطات



وبين أن الاجتماع شهد مناقشة بقية اللوائح الأخرى التي شملت اشتراطات مباني السكن الخاص والنموذجي حيث شهد نقاشا كبيرا من قبل الاعضاء والجهاز التنفيذي.



وذكر د. كمال ان المناقشة تضمنت بعض البنود الخاصة بالتعريفات ونسب البناء والتي ضمن هذه اللائحة تمهيدا لاستكمال بقية المواد الاضافية خلال الاجتماعات القادمة تمهيدا لتقديم التصور الكامل لجدول السكن الخاص والنموذجي بعد الانتهاء منه نظرا لارتباط العديد من البنود ببعض،



لبيان اسباب التعديلات الموجودة والحاجة الفعلية لتطبيق هذه التعديلات اضافة الى الدور الرقابي للبلدية الذي تقوم به بهذا المجال.



وأشار إلى ان أحد اسباب الفوضى في السكن الخاص هو قصور الجهات الحكومية الأخرى في اداء مهامها والتي تؤثر في السكن الخاص والنموذجي.