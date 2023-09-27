دارين العلي



أكد مدير محطة الدوحة الغربية لانتاج الطاقة الكهربائية م. محمد الشمري نجاح العاملين في المحطة في اجتياز موسم الصيف دون حدوث مشاكل بفضل الخبرات التي يمتلكها المهندسون والفنيون في مواقع المحطة المختلفة.



كلام الشمري جاء في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في حملة التبرع بالدم التي تنظمها وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع بنك الدم والتي خصصت أمس، لموظفي محطة الدوحة الغربية. ولفت الشمري إلى انه خلال المرحلة الحالية وبعد انقضاء موسم الذروة يتم البدء بأعمال الصيانة اللازمة في مكونات المحطة استعدادا لموسم الصيف المقبل وفق برامج معدة مسبقا لهذا الغرض وللحفاظ على كفاءة التشغيل في المحطة.



وأشار الشمري إلى انه تم تحديث التوربينات البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية، كما يتم الاستعداد لتحديث غلايات المحطة البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية واستكمال خطة الصيانة والتحديث لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في الكويت. وبين أن الوزارة تنتظر من الجهات الرقابية الانتهاء من اجراءات ترسية مناقصة تحديث الغلايات البخارية لإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل الانبعاثات الضارة على المناطق السكنية المجاورة مثل مدن جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من خلال استخدام الوقود البيئي مستقبلا، حيث متوقع ان تسهم أعمال هذه المناقصة بإطالة أمد التوربينات إلى 20 سنة، متمنيا على الجهات الرقابية مساعدة الوزارة في انجاز مشاريعها التنموية من خلال الاستعجال في موافقاتها الخاصة بالمناقصات المطروحة لهذا الشأن. وأشاد بجهود العاملين في المحطة لضمان سير عمليات التشغيل، خصوصا في أوقات الذروة، مبينا ان نسبة العاملين في المحطة من الكويتيين تبلغ 85%، متمنيا أن تتم مساواة العاملين في الوزارة بإخوانهم العاملين في القطاع النفطي من خلال اقرار البدلات المرجوة ومنها بدل الخطر والأعمال الشاقة. وذكر ان محطة الدوحة الغربية التي انشئت في 1980 ضمن أكبر محطات الإنتاج في الكويت بسعة إنتاجية تقريبا 2400 ميغاواط وإنتاج 110 ملايين غالون إمبراطوري من المياه، بالإضافة إلى 60 مليون غالون يتم انتاجها من مشروع التناضح العكسي.