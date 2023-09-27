يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية

إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تُخصم من رصيد إجازاته السنوية



اعتمد مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 1-3/2023 للجنة الوزارية المشتركة (لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية) المنعقد في 17/9/2023 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، حيث اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 10/9/2023 المرقم 937 المتضمن الإشارة إلى المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2022 بشأن استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022، وإلى كتاب وزارة المالية الصادر في 16/11/2022 بشأن ضوابط صرف البدل النقدي.



ونظرا لما تتطلبه ضوابط صرف البدل النقدي من إعادة الدراسة لبعض شروط الصرف للمستحقين وذلك للمصلحة العامة، تقترح الوزارة إضافة الشروط الآتية لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة:



1 ـ أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.



2 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية.



3 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.



4 ـ إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.



5 ـ يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.



6 ـ أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.



7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.



وبعد الاستماع إلى إفادة الجهات المعنية بشأن الموضوع، ارتأى تعديل قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة والمقدمة من وزارة المالية.



وتم اعتماد التوصية الواردة في هذا البند دون تعديل، واصدر المجلس قراره رقم 994 التالي:



أولا: أحيط المجلس علما بالمقترحات المقدمة من وزارة المالية بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، التالية:



1 ـ أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.



2 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية.



3 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.



4 ـ إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.



5 ـ يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.



6 ـ أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل.



7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.



ثانيا: تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المائية والجهات التي تراها مناسبة لدراسة المقترحات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار من جميع جوانبه، تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.