أعربت سفارة أوكرانيا لدى البلاد، عن بالغ امتنانها لتبرع الكويت بمولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة انقطاع الكهرباء في أوكرانيا والتي يعاني منها السكان المدنيون.



وقالت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخه منه، إن المساعدات الإنسانية الكويتية للشعب الاوكراني تعكس التعاون المثمر بين جمعية الهلال الاحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثاتها الإقليمية.



وأفادت بأن التبرع بمولدات كهربائية يعكس تضامن الشعبين الصديقين الكويتي والأوكراني، مشيرة الى انها المرة الثالثة التي تتلقى اوكرانيا مساعدات انسانية من الكويت بعد قيامها بتقديم مساعدات مالية وانسانية من خلال هيئات الامم المتحدة ذات الصلة. وأشادت السفارة بجهود الكويت الانسانية التي تبذلها لدعم أوكرانيا والتي تؤكد على مكانتها المتميزة في قيادة العمل الإنساني العالمي.