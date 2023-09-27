ليلى الشافعي



أعلن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة حملة «مستقبلهم أمانة» يوم الجمعة المقبل من بعد صلاة الجمعة حتى الرابعة والنصف عصرا في بث حي من خلال قناة «إثراء»، بعدها تستمر لمدة 5 أيام، بهدف جمع التبرعات لدعم الطلبة المعسرين وغير القادرين على سداد الرسوم الدراسية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن انطلاق الحملة في مقر اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بحضور عدد من ممثلي المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية. وقال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي إن الرقم المستهدف للحملة 750 ألف دينار، توزع على 3 آلاف طالب وتأتي لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي.



وأضاف العجمي أن آلية سداد المصروفات للطلاب المعسرين تتم عبر تحديد المستحقين للدعم حسب الشروط المذكورة، وطلب كشوف حساب من المدارس حسب الأسماء المستحقة للدعم، ثم يتم سداد المصروفات مباشرة.



من جانبه، أكد عضو اتحاد المدارس الخاصة نوري الداود أن من ضروريات استقرار التعليم هو الحفاظ على الدوام المستمر للطالب وعدم انقطاعه لأي سبب من الأسباب، مضيفا أن ذلك ما تنشده المبادرة.