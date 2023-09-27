أسامة أبوالسعود



نفذت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج اعتصاما بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء امس الأول رفضا لما وصفته بالانتقاص من حقوق العمال.



وأعلن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج محمد العبيدلي «رفض النقابة القاطع الانتقاص من حقوق موظفي نفط الخليج وخاصة موظفي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة». وأشار العبيدلي خلال الاعتصام إلى ان موظفي العمليات المشتركة يظلون في البحر 6 أيام متواصلة ودوام عمل على مدى 12 ساعة يوميا، بينما يتم إلغاء بدل الطريق وبدل العمل الإضافي لهم بالرغم من وجود أحكام قضائية تحكم هذا الموضوع.



كما أوضح العبيدلي ان بعض موظفي الشركة في منصات الحفر في الوفرة ليسوا ضمن الأعمال الشاقة وتم إلغاء بدل الطريق عنهم - بأثر رجعي - بالرغم من وجود اتفاقية مع النقابة بهذا الشأن منذ عام 2012.



وأكد العبيدلي ان وقفة النقابة والعمال التي جرت امس الأول جاءت بعد تدرج في المطالب وشرح لما يتعرض له العمال وذلك خلال المفاوضات ولكن دون جدوى.



وتابع قائلا: «هدفنا اليوم هو تجمع راق لإيصال رسالة بأننا مستمرون حتى تعود جميع حقوق ومستحقات العمال».



من جانبه، أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي دعم مطالب العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج والتي تبنتها النقابة وأنها تتابع عن كثب مجريات الأمور ولديها قنوات تواصل مع مؤسسة البترول الكويتية ووزير النفط لنزع فتيل الأزمة فيما بين النقابة وإدارة الشركة.



وطالب العتيبي إدارة الشركة بفتح قنوات التفاوض والتعاون مع النقابة ومنح العاملين كامل حقوقهم وإعادة ما تم خصمه بمخالفة اللوائح من رواتب العاملين إلى أصحابها كونها من الحقوق المثبتة لائحيا، وذلك لما يتمتع به موظفو العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي من طبيعة عمل خاصة بمزايا العاملين.



وتابع رئيس اتحاد عمال البترول: «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي إجراء يضر بمصالح العاملين وسوف نسعى بكل الاتجاهات لاستعادة الحقوق لما أوكل إلينا من مهام في الدفاع عن حقوق عمال القطاع النفطي وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية.



من ناحيته، شدد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض على تضامن نقابة نفط الكويت الكامل مع نقابة وعمال شركة نفط الخليج.



وتابع عباس عوض قائلا: «لن نقبل بأي تجاوز على حقوق العاملين ولو بـ «فلس».



وأكد ان حقوق العمال في القطاع النفطي ككل خط أحمر ولن نقبل المساس بها.



وطالب عوض إدارة نفط الخليج بإعادة حقوق العمال واحترام الأحكام القضائية والاتفاقيات الموقعة مع النقابة.