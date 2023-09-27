أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار يوسف الغانم أن بريطانيا تعتبر إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 640 مليون جنيه استرليني عام 2021.

وأشار خلال لقائه صباح أمس بالوفد الاقتصادي البريطاني الذي يزور الكويت حاليا برئاسة سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، ومشاركة د.أوال فوسيني - مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة (AHDB)، أشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وناقش الغانم مع الوفد البريطاني سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات وخصوصا في قطاع اللحوم، مشيدا في ذات الوقت بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة خصوصا على المستوى الاقتصادي، مؤكدا على الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.



من جانبها، أعربت سعادة السفيرة البريطانية بليندا لويس، عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب البريطاني للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، موضحة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو عرض بعض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بريطانيا.



من جانب آخر، عبرت د.ريم الفليج - رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عن امتنانها للغرفة وللسفارة البريطانية على دعوتها لحضور هذا اللقاء، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة الأغذية المتداولة محليا وتلك المستوردة من الخارج، والتأكيد على مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

بعد ذلك قامت فضة الرشيدي من إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة بتقديم عرض حول المتطلبات والاشتراطات لشهادة الحلال التي تفرضها الكويت على اللحوم والمواد الغذائية المستوردة.