عبدالرحمن ساجر: 28 علامة تجارية للسيارات توفر أحدث الطرازات خلال المعرض

توفير خيارات التمويل والتأمين من خلال 5 بنوك محلية و3 شركات تأمين

18 شركة متخصصة في خدمات السيارات وإكسسواراتها مشاركة في الفعاليات



دشن معرض عالم السيارات فعالياته صباح أمس على أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف، بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب بالإنابة، مشعل السبيعي، إذ شهدت النسخة الجديدة من المعرض إقبالا ملحوظا سواء من قبل الشركات والجهات المشاركة، أو جمهور العملاء وسط حضور واسع من الشخصيات العامة وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومدراء الشركات.



وتأتي النسخة الجديدة من معرض عالم السيارات بعد انقطاع دام 13 عاما، ليقدم لجمهور العملاء الذين يبحثون عن أحدث خيارات السيارات تجربة مميزة وفريدة عبر إتاحة العديد من خيارات السيارات الحديثة بمواصفات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء، إلى جانب توفير الخدمات الأخرى التي يحتاجونها لاقتناء السيارة تحت سقف واحد.



وفي هذا الصدد، قال مؤسس شركة زون المنظمة لمعرض عالم السيارات، عبدالرحمن ساجر، إن المعرض دشن فعالياته أمس على أرض المعارض في منطقة مشرف، وتمتد خدماته على 3 قاعات رئيسية توفر تجربة ممتعة للعملاء، إذ يمكنهم مطالعة السيارات المعروضة في القاعات 5 و6 و7.



وأضاف ساجر، إن المعرض عاد مجددا بعد انقطاع لمدة 13 عاما، وستستمر فعالياته لمدة 6 أيام بدأت من تاريخ 26 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، إذ يشارك نحو 28 علامة تجارية من السيارات توفر أحدث السيارات وفق خيارات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء.



ولفت ساجر إلى ان المعرض سيشهد إطلاق أحدث موديلات سيارات لعام 2024، إذ يأتي توقيته متناسبا مع موسم بدء الدراسة ليوفر للعملاء من الأهالي والطلبة خيارات الشراء مع عودة المدارس والجامعات.



وذكر ساجر أنه حرصا من معرض عالم السيارات على تقديم خدمات متكاملة للعملاء، فقد تم توفير خيارات تمويل الشراء عبر مشاركة مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التمويل من البنوك والشركات، إذ يشارك في المعرض 5 بنوك محلية، كما وفر أيضا خيارات التأمين بأنواعها للعملاء من خلال مشاركة 3 شركات تأمين متخصصة.



وأكد ساجر أن معرض عالم السيارات راعى أيضا احتياجات العملاء ممن يرغبون في إضافات جديدة لسياراتهم مثل الحماية والاكسسوارات وغيرها وهو ما وفره من خلال مشاركة نحو 18 شركة مختصة بخدمات السيارات.



وأشار إلى أن المعرض لم يغفل الجانب الترفيهي وخصوصا للأطفال من أجل توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء، إذ وفر العديد من علامات المطاعم لتقدم خدماتها للزوار، إلى جانب مشاركة «كيدزانيا» للترفيه عن الأطفال، ناهيك عن توفير السيارات الكلاسيكية التي تجذب الكثير من محبيها.