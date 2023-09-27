أدانت الرياض والأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج والجامعة العربية الهجوم الحوثي الذي أدى إلى استشهاد جنديين بحرينيين عند حدود السعودية مع اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين»، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجددت المملكة موقفها الداعي إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة». وعبرت السعودية «عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين»، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين. وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الحوثي.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي عن تعازيه لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى وشعبه في «استشهاد ضابط وفرد» وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

وعبر البديوي عن خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

واستنكر البديوي «الانتهاك الحوثي العدائي الغادر»، قائلا إنه «يتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار التي أعلن عنها سابقا، ويؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية وعدم رغبتهم في استقرار وأمن ‎اليمن».



بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في بيان أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيا لإنهاء الأزمة في اليمن.



وأعرب طه عن خالص تعازيه لأسرة الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم، قائلا «إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن».

وأضاف «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية».



وتابع «تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية».



كذلك أدانت الخارجية الأميركية الهجوم الذي نفذه الحوثيون أول من أمس.



وأرسلت السفارة الأميركية في البحرين رسالتي تعزية إلى أسرتي القتيلين، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها.



بدوره، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط استمرار الهجمات الحوثية «الغادرة» رغم التزام الحكومة الشرعية اليمنية بالهدنة ووقف إطلاق النار.



وحمل الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، في بيان، مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي «يمعن في رفض كل نداءات السلام ويصر على مواصلة نهج العنف والتخريب».