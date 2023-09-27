أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على إجراء تعديل بحكومة رئيس الوزراء الحالي د. بشر الخصاونة.



وبهذا يكون هذا التعديل هو السابع على حكومة الخصاونة منذ أن كلف في 7 أكتوبر 2020 للمرة الأولى بتشكيل الحكومة الأردنية، خلفا لحكومة عمر الرزاز.



وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» امس، ان التعديل شمل 8 حقائب وزارية، حيث تم تعيين: رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري، ووجيه عزايزة وزير دولة، وأحمد ماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وناديا الروابدة وزيرة للعمل، ومهندسة وسام التهتموني وزيرة للنقل، ومهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.



وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.



وتضمن التعديل الوزاري الفصل بين وزارتي الأشغال العامة والنقل، كما تم فصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن وزارة العمل. وقد استقبل الملك عبدالله الثاني الوزيرين المستقيلين اللذين لم يتضمنهما التعديل الوزاري، حيث عبر عن تقديره لجهودهما خلال عملهما في الفترة الماضية.