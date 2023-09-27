عبدالحميد الخطيب



يستعد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال أولى حفلات مهرجان «ليلة عمر» الغنائي والذي تنطلق نسخته الأولى نهاية الأسبوع الجاري بحفلين من العيار الثقيل لـ «صوت مصر» الفنانة أنغام والتي ستطل على جمهورها ليومين متتاليين «الخميس والجمعة».



وأعلنت شركة «ليلة عمر» المنتجة للحفلين عن نفاد جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي، وكشف رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الزيدي عن ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من اهم الأسماء في سماء الأغنية الخليجية والعربية، وقال: سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين النجمين حسين الجسمي ورحمة رياض في «أرينا الكويت» 12 أكتوبر المقبل، بينما يجتمع النجوم تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض بحفل آخر 13 من نفس الشهر، أما النجمة شيرين فستطل على الجمهور في ليلة مميزة 9 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.



وعلى الرغم من عدم توقفها عن لقاء جمهورها في الكويت وإحيائها العديد من الحفلات، تعود «صوت مصر» الفنانة أنغام بعد غياب سنوات الى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كانت آخر إطلالة لها في المركز بحفلها في مهرجان فبراير 2020، وستقدم في الحفلين باقة من أجمل أغنياتها المعروفة والتي ترضي جميع الأذواق.