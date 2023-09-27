بدأ منتخبنا الوطني للإسكواش مشواره في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها المدينة الصينية هانغتشو وتستمر حتى 8 أكتوبر القمقبل، بتحقيقه الفوز على منتخب نيبال بنتيجة 3-0 في مسابقة الفرق، وتمكن اللاعبون عبدالله المزين وعمار التميمي وعلي الرامزي من فرض سيطرتهم على المباراة من بدايتها حتى نهايتها.



من جهته، ذكر رئيس اتحاد الإسكواش وليد الصميعي، أن اللاعبين المزين والرامزي والتميمي ظهروا بمستوى مميز في المباراة الأولى لهم في الدورة، مبينا أنه لاتزال هناك 5 مباريات متبقية للمنتخب في مسابقة الفرق نأمل من خلالها التأهل للدور الثاني والمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث.



وأوضح الصميعي أن منافسات المجموعة لن تكون سهلة لوجود منتخبات قوية تسعى للتأهل إلى الدور النصف النهائي، مؤكدا ثقته باللاعبين من أجل تقديم أفضل المستويات الفنية في الدورة للظهور بالصورة التي تعكس مدى تطور لعبة الإسكواش في الكويت وتحقيق النتائج الإيجابية.



وتلعب الكويت في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات قطر وباكستان وسنغافورة والهند الى جانب نيبال. وتنقسم المنتخبات المشاركة الى مجموعتين، يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة للوصيف إلى الدور نصف النهائي.



وفي الملاكمة، تمكن لاعب منتخبنا الوطني تركي أبوقذيلة من الفوز على منافسه لاعب منتخب أفغانستان بثلاث جولات مقابل جولتين ليتأهل إلى دور الـ 16 الذي سيواجه فيه لاعب منتخب الهند، وقد تعرض أبوقذيلة لإصابة في يده خلال المواجهة وسيحدد الجهاز الطبي للمنتخب مدى تأثيرها على مشوار اللاعب في باقي المنافسات.



وفي الرماية، خاض لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لرماية سكيت ثلاث جولات من أصل خمس في مرحلة التصفيات التي تستكمل اليوم، وحقق عبدالله الطرقي 71 طبقا من أصل 75، ومنصور الرشيدي 69 طبقا، وعبدالعزيز السعد 67 طبقا، ولدى السيدات حققت إيمان الشماع 64 طبقا، وأفراح المحمد 64 طبقا، وفاطمة الزعابي 60 طبقا.



منافسات اليوم



يواصل منتخبنا الوطني للرماية فجر اليوم منافسات تصفيات مسابقة سكيت للرجال والسيدات لليوم الثاني على التوالي بعد أن انتهت الجولات الثلاث الاولى أمس وتتبقى اليوم جولتان لحسم المتأهلين الستة من كل فئة (رجال وسيدات).



يمثل منتخبنا الوطني في رماية سكيت الرماة عبدالله الرشيدي ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز السعد، والراميات ايمان الشماع وأفراح بن حسين وفاطمة الزعابي، كما تواصل اللاعبة أميرة عوض منافسات تصفيات رماية السيدات 25م مسدس للمرحلة الثانية.



وفي التايكوندو، يواجه لاعب منتخبنا الوطني بندر العنزي منافسه من كازاخستان جاسونوف، ويدخل لاعب منتخبنا الوطني للسباحة وليد عبدالرزاق تصفيات 100م فراشة، بينما يخوض زميله سعود الشمروخ منافسات تصفيات 200م حرة، ويواصل منتخبنا الوطني للإسكواش مشواره في المجموعة بمواجهتين قويتين أمام الهند وقطر، كما يستمر الثنائي آمنة العوضي وبدر الهاجري في منافسات تصفيات الشطرنج. وختاما، يلعب منتخبنا الوطني لكرة اليد مواجهته الثانية أمام الصين عند الساعة الواحدة ظهرا.