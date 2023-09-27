أكد نادي الرماية الكويتي موافقة النادي على عودة اللاعب المعتزل فهيد الديحاني لممارسة رياضة الرماية بنادي الرماية الكويتي بناء على الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة، نافيا بذلك ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة ومضللة عن رفض النادي عودة اللاعب المذكور. وأشار النادي في بيان صحافي، إلى أنه تلقى طلبا من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 27 أغسطس الماضي للسماح للاعب المعتزل فهيد الديحاني بالعودة إلى التدريب وممارسة رياضة الرماية، وقد وافق النادي على ذلك في كتابه الموجه إلى الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 29 أغسطس الماضي، كما خصص النادي ميادين رماية لتدريب للديحاني وخصص كافة مستلزمات التدريب من ذخائر وأطباق وغيرها إلا أن اللاعب لم يأتي في أي وقت لممارسة التدريبات في النادي على الرغم من كل الاستعدادات التي أجراها النادي تحضيرا لذلك. وأكد نادي الرماية في بيانه، أن جميع صالاته وميادينه مفتوحة ومتاحة في أي وقت للديحاني وكل اللاعبين الكويتيين المسجلين لممارسة ألعاب الرماية والحاصلين على دورات الأمن والسلامة.