الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت قرعة البطولة العربية لكرة السلة رقم «35» للأندية «رجال»، المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بضيافة نادي قطر، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، الطريق أمام ناديي الكويت، حامل اللقب والقادسية، حيث أوقعتهما ضمن المجموعتين الأولى والثالثة، حيث يلعب الكويت برفقة أندية قطر القطري، وخدمات البريج الفلسطيني، والمحرق البحريني، وفيما يلعب القادسية برفقة أندية وحدة صنعاء اليمني، وجمعية سلا المغربي، والفتح السعودي، وذلك، وفقا لما أسفرت عنه مراسم سحب القرعة بقاعة المؤتمرات في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة. فيما تضم المجموعة الثانية أندية، الاتحاد السكندري المصري، والسيب العماني، والأهلي القطري، ودينامو اللبناني، واتحاد الجزائر فيما تضم المجموعة الرابعة، أندية الأهلي المصري، دجلة الجامعة العراقي، وبيروت اللبناني، والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي. ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة العربية بصالتي الغرافة والريان.



ويشار إلى أن فريق الكويت هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بعد فوزه على الأهلي المصري في المباراة النهائية.



هذا، ويختتم النادي العربي مباريات دور المجموعات لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 2023، في نسختها الثانية التي تستمر حتى 30 الجاري بمشاركة 8 فرق. يواجه العربي نظيره الزمالك المصري في الـ٦:٤٥ مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. وكان العربي افتتح مشواره في البطولة بالفوز على ميرالكو بولتز الفلبيني بنتيجة (90-82) في أولى جولات البطولة، وكان كيندال دايكس أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 41 نقطة مع 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله جيلان واشنطن 24 نقطة مع 11 متابعة، وعبدالرحمن البلوشي 13 نقطة، ومن الفريق الفلبيني سجل فيرون هانت 23 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة وأضاف آلان مالكسي 12 نقطة.



ويلعب العربي مع ميرالكو بولتز الفلبيني، والأهلي بنغازي الليبي، والزمالك المصري، وتضم المجموعة الأولى الحكمة اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة بيروت اللبناني ودجلة الجامعة العراقي، والفتح المغربي.



وأسفرت مباريات الجولة الأولى عن فوز الزمالك على الأهلي الليبي بنتيجة (72-65)، والنجمة اللبناني على مواطنه بيروت فيرست بنتيجة (68-65)، والفتح المغربي على دجلة الجامعة العراقي بنتيجة (92-79).