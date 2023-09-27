قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، إن لاعب الوسط فرينكي دي يونغ لن يعود للعب حتى بعد الفترة الدولية المقبلة بعد تعرضه لإصابة بالكاحل مطلع الأسبوع.



ولعب الهولندي دي يونغ (26 عاما) كل الدقائق مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم قبل استبداله في الشوط الأول أمام سلتا فيغو السبت الماضي.



وأبلغ تشابي الصحافيين بأنه «سيشكل غيابا بارزا بالنسبة لنا. فرينكي لاعب محوري بسبب طريقة لعبه وكان يمر بفترة رائعة».



وأضاف: «الفترة الزمنية لغيابه تتعلق به حقا لكننا سنقيم حالته بعد الفترة الدولية المقبلة». وأشار تشابي إلى أنه سيجري تغييرات على التشكيلة في المباريات المقبلة، فيما يواصل لاعب الوسط بيدري التعافي من إصابة. وقال: «سنتبع سياسة التناوب ليس فقط في دوري الأبطال بل في الدوري أيضا بمتوسط لاعبين أو 3 لاعبين كل مباراة، نتفهم ذلك لتجنب الإصابات».