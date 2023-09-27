ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه يمنع الصيد في جون الكويت وفقا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته، مشيرة الى ان المادة (108) من القانون تنص على أنه يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.



واضافت انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص او جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر أوإلقاء المخلفات فيه وأنه لا مجال في التساهل مع المخالفين.



ولفتت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للصيد الجائر في جون الكويت أو لمخالفات المسح البحري وأي جسم أو وسيلة يشتبه فيها في المياه الإقليمية على الأرقام التالية:



عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل 1880888، او الواتساب على رقم 66766630 او هاتف الطوارئ 112.