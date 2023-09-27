أعربت جمعية المهندسين، عن الأمل في قرب انتهاء مشكلة صرف بدل الموقع للمهندسين العاملين في بلدية الكويت، مؤكدة أنها لمست حرصا وتعاونا من قبل مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس لإنهاء هذه المعاناة ووضع آلية دائمة لصرف هذا البدل بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقال عضو مجلس إدارة الجمعية م.جلال الفضلي: سعدنا مع نائب رئيس الجمعية م.محمد السبيعي بلقاء الزميل م.سعود الدبوس، حيث تم عرض مشكلة صرف بدل الموقع للزملاء المهندسين في بلدية الكويت، مضيفا أننا تلقينا من المدير العام وعدا بالعمل على إنهاء هذه المشكلة وتفهمه لمطلب الزملاء الذين تتأخر عملية صرف بدلاتهم ويتعرضون لبعض الشروط التي تمنع الصرف أو تأخره.



وأعرب الفضلي عن الأمل في إنهاء هذه المعاناة بأقرب وقت ممكن فالزملاء يقومون وعلى أكمل وجه بأعمالهم المطلوبة ويتعرضون لظروف موقعية قاهرة ومتابعات ميدانية في مواقع ذات طبيعة عمل خاصة، مشيدا بتفهم الدبوس لهذه المطالب ووعده ببحث الأمر مع الجهات المختصة وحلها بأقرب وقت ممكن للتخفيف من قسوة الظروف المعيشية التي تزداد ارتفاعا وتقر حقوق مهندسي البلدية كما للكثير من زملائهم في الجهات الحكومية الأخرى.



وأكد عضو مجلس الإدارة، أن اللقاء مع مدير عام البلدية بالوكالة كان أكثر من مثمر، ونحن على ثقة أنه لن يألو جهدا في إنهاء هذه المعاناة، مضيفا: نأمل من الجهات المعنية ذات العلاقة بتلبية مطالب المهندسين المحقة والتي تتوافق مع قرارات صرف بدل الموقع في كل جهات الدولة، وأن جمعية المهندسين ستواصل وتتابع هذا المطلب المحق حتى إقراره ووضع آلية دائمة لصرف بدل الموقع لجميع الزملاء المستحقين.