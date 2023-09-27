عبدالله الراكان

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د. أحمد الحسيني، أن الوزارة حددت بداية انطلاق الدوام المرن ابتداء من 1 اكتوبر المقبل.

وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن وكيل الوزارة بالتكليف د. أحمد المجرن، أصدر قرارا إداريا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالدوام المرن في الوزارة، مبينا أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 23 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.

وأكد بأن المادة الأولى من القرار بينت أن مواعيد الدوام المرن ستكون من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد انقضاء 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور وذلك مع عدم الإخلال في فترة السماح المقررة.

وأشار بأن المادة الثانية من القرار نصت بأن أحكام المادة الأولى من القرار لا تنطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما انها لا تنطبق على الخاضعين لنظام التغييب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم لتكون من الساعه 7 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبين بأن المادة الثالثة من القرار نظمت عملية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان وفقا لما يلي:

١. تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء اخر ميعاد للحضور ( بعد الساعه التاسعة صباحا )

٢. تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء اخر ميعاد للحضور مضيفا اليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( بعد الساعه التاسعة والنصف صباحا )

٣.تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعه السابعه صباحا حتى الساعه التاسعه صباحا

وأردف الحسيني بأن المادة الرابعة سمحت للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح بأن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام (15) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار اليها خلال شهر رمضان المبارك الا (15) دقيقة كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا الاستفادة من هذه المادة.

وأكد الحسيني بأن القرار أشار في مادته الخامسة بأن تواجد الموظف في مقر عمله طوال ساعات العمل تقع على عاتق المسؤول المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد وعلى الرئيس التالي مراقبة ذلك.

وشدد الحسيني على كافة العاملين في وزارة المواصلات ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار والالتزام بساعات العمل التي وضعتها الوزارة والعمل به من تاريخ 1 اكتوبر 2023.