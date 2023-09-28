د. طارق العبيد: حملة إعلانية وإعلامية ضخمة نوفمبر المقبل للدعوة للمشاركة في المهرجان

مساعد الزامل: نجاح المهرجان يحتاج إلى وقفة جادة على المستوى المادي والميزانيات والتخطيط والتنفيذ



دارين العلي



أعلنت الجمعية الكويتية للمهرجانات عن إطلاق حملة إعلامية وإعلانية ضخمة في نوفمبر المقبل للدعوة إلى المشاركة في مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه «الكويت.. مئة ليلة وليلة» الذي ينطلق في يناير حتى مارس العام المقبل.



ولهذا الهدف عقدت الجمعية الاجتماع التنسيقي الثامن في المكتبة الوطنية ضم عددا كبيرا من الجهات المعنية بالشأن السياحي والثقافي والترفيهي في البلاد بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وممثلين عن المحافظات الست.



وأكد رئيس الجمعية د.طارق العبيد في كلمة له ان الجمعية الكويتية للمهرجانات ومنذ إنشائها كأول جمعية كويتية متخصصة في الفعاليات ليس على مستوى دول الخليج العربي فحسب بل على مستوى الوطن العربي بدأت تجتهد في تعزيز السياحة والترفيه وفق الاهداف الوطنية للدولة وتعكس توجه القيادة السياسية العليا وقرارات مجلس الوزراء في شأن تنشيط الدورة الاقتصادية التنموية التي من جوانبها إنعاش المجال السياحي والترفيهي والثقافي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني والايرادات غير النفطية، وتحويل السياحة في الكويت إلى صناعة اقتصادية متكاملة دعما للاقتصاد الوطني.



ولفت الى ان الجمعية بادرت بإطلاق المشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في الكويت لإحساسها بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن معربا عن اهمية التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الاهلي والخاص لتسويق الكويت كبوابة جاذبة للسياحة العائلية والشبابية والتسوق في المنطقة ضمن إطار المسارات السياحية المستهدفة باعتبار ان هذه الحملة التسويقية للسياحة الداخلية تعمل على تعزيز منظومة السياحة وبرنامج عمل الحكومة (2023 - 2027) ورؤية الكويت الجديدة 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي في المنطقة.



ولفت الى ان تواجد ممثلين عن المحافظات الست في الكويت في الاجتماع يأتي من أهمية دورها في إطلاق العديد من الفعاليات الوطنية والمشاركة في العديد من المناسبات الرسمية للدولة حيث ستكون في هذا المشروع الوطني الذراع التنشيطية لجميع الفعاليات المقامة في المحافظات الست، شاكرا جهود المحافظين على حرصهم الكبير على المشاركة في اعمال اللجنة التنسيقية للمهرجان.



وأعلن عن تنظيم أضخم حملة إعلانية وإعلامية من نوعها صادرة عن جمعية اهلية متخصصة ستبدأ في نوفمبر المقبل لترويج السياحة الداخلية والتي تترجم الجهود الكبيرة المبذولة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتج السياحي والمساهمة برفد القطاع السياحي والترفيهي بمبادرات وطنية مميزة وفنون تراثية وشعبية جميلة وبرامج نوعية بفكر متقدم خارج الصندوق وبعيد عن الأنماط والطرق التقليدية للتفكير وطرح حلول مبتكرة بحيث يكون لهذه المبادرات انعكاسها الإيجابي على زيادة حجم الاستقطاب السياحي وجاذبية الفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة التي يقودها الشباب الكويتي من كلا الجنسين.



وشدد على اهمية هذا المشروع الوطني الذي يهدف الى تحقيق طموح أبناء الكويت ورفع راية الكويت عالية لتصبح واحدة من الدول الجاذبة في السياحة والترفيه في المنطقة، لافتا الى دور الجمعية كشركاء نجاح في كويت المركز المالي والسياحي والثقافي والاقتصادي، وتحقيق مبدأ الشراكة الحكومية المجتمعية المستدامة لدعم مشاريع التنمية وتحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار الابداعي في هذا القطاع السياحي والثقافي والترفيهي المهم.



بدوره، تحدث الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل عن اهمية ادارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد، مشيرا الى ان العنوان الذي يحمله المهرجان جاذب جدا «مئة ليلة وليلة»، مثنيا على الممثلين والجهات المشاركة والمعنية بالسياحة لرسم خطة التنفيذ التشغيلية للمهرجان الذي بات قريبا جدا.



وأكد ان الكويت بحاجة لهذا النوع من المهرجانات الترفيهية الثقافية والتي يتطلب نجاحها تضافر الجهود بين المؤسسات المجتمعية والأهلية والقطاع الخاص والحكومي وجمعيات النفع العام.



وقال ان الكويت بحاجة الى البهجة وذلك يتم باستثمار الكوادر الابداعية والمبادرات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمتاحف والآثار والسياحة للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد.



ولفت الى ان مهرجان «مئة ليلة وليلة» هو مشروع وطني كبير يحتاج للدعم ولوقفة جادة من اعلى مستوى لكي يسير هذا القطار وينجح.



ولفت الى ان المجلس الوطني سيساهم في هذا المهرجان من خلال حمايته للهوية الوطنية الكويتية بكل ما يمثله للسياحة الثقافية، مشددا على ان نجاح هذا المهرجان يحتاج الى وقفة جادة على المستوى المادي والميزانيات والتخطيط والتنفيذ وعلى الجميع ان يكون على مستوى المسؤولية للمساهمة في نجاح هذا المهرجان الوطني الضخم.