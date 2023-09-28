حقق ستاد ريمس فوزه الأول في ملعب ليل منذ 2014 بعدما تغلب عليه 2-1 أمس الأول في ختام المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليصعد بذلك الى المركز الخامس.



وحسم ريمس انتصاره الثالث للموسم ونقطته العاشرة بعد قرابة ربع ساعة فقط على البداية بتقدمه بهدفي الوافدين الجديدين الدنماركي محمد دارامي (12) والياباني كيتو ناكامورا (16)، قبل أن يقلص ليل الفارق متأخرا عبر بنجامان أندريه (79).



وهذه الهزيمة الثانية لليل في ست مباريات والأولى على أرضه ضد رينس (1-2) منذ 12 يناير 2014، ليتجمد رصيد فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما بات ريمس خامسا بنقاطه العشر وبفارق الأهداف أمام ستراسبورغ الفائز الأحد على متز 1-0، وثلاث نقاط عن المتصدر بريست الذي فاز الجمعة على ليون 1-0.