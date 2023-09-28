بات لاعب خط الوسط الدولي السابق الإيطالي جينارو غاتوسو الأوفر حظا لتدريب مرسيليا الفرنسي الباحث عن مدرب جديد خلفا للإسباني مارسيلينو، حسبما أفادت عدة مصادر مقربة من النادي.



وكان مارسيلينو استقال من مهامه الفنية بعد اجتماع ناري بين إدارة النادي الجنوبي ومجموعة من الجماهير الإثنين الماضي.



وتتقدم المفاوضات بين مرسيليا وغاتوسو المدرب السابق لكل من ميلان ونابولي الإيطاليين، وفق مصادر مقربة من الملف تأكيدا لمعلومات تداولها موقع «فوت ميركاتو» المتخصص.



وينال غاتوسو (45 عاما) رضى الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، خصوصا أن لاعب خط الوسط الدولي السابق الذي اشتهر بطباعه الحادة داخل الملعب اعتاد على الأندية الكبيرة وعلى الضغوط.



وأعلن لونغوريا الجمعة الماضي بقاءه في منصبه وأنه سيقدم شكوى بعد تهديدات تلقاها من بعض قيادات مجموعة الجماهير خلال الاجتماع الذي جمعه معها.



ومع رحيل مارسيلينو، عين مرسيليا بانشو أباردونادو مدربا مؤقتا، في حين كان ليون الذي تخلى بدوره عن مدربه لوران بلان يبحث عن التعاقد مع غاتوسو قبل أن يستعين بجهود مواطنه فابيو غروسو.