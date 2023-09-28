بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، وإلى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.