بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية إلى الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيـــو مــاتاريــلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.