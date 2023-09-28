بعث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ببرقية تعزية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق د.فؤاد حسين، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة (نينوى) شمال العراق، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



كما عبــــر وزير الخارجية عن أصدق مشاعــــر التعاطــــف والمواساة في هذا المصاب الأليم، متضرعا للباري عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المفزع بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.