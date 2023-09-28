بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعــــة للمناسبـــات أثناء حفل زفــاف في قضـــاء الحمدانيـــة بمحافظة نينوى شمال العراق، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريــــلا رئيـــــس جمهوريــة إيطاليـــا الصديقة ضمنهـــا سموه خالـــص تعازيه وصادق مواساتـــــه بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



من جانــب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيـــخ مشعــــــــل الأحــمـــد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيـــردي محمدوف رئيس جمهوريــــــة تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.