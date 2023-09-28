محمد الدشيش



شنت بلدية محافظة العاصمة أول من أمس حملة موسعة على منطقة الشويخ الصناعية بدأت في الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، وذلك لرفع السيارات المهملة والشاحنات والمخلفات والأنقاض بقيادة مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية العاصمة سعد الخرينج ومراقب عام إدارة النظافة لمحافظة العاصمة صلاح الفرحان وأكثر من 30 موظفا بين مفتش قضائي ومراقب و50 عامل نظافة وعدد كبير من آليات البلدية.



وقال الخرينج إن الحملة انطلقت بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبإشراف من مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، وذلك لرفع مستوى النظافة في محافظة العاصمة، وخاصة منطقة الشويخ الصناعية الثالثة، وتم رفع عدد كبير من الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والسيارات في الساحات العامة بعد استيفاء الانذار القانوني والذي تكون مدته 48 ساعة.



وأضاف الخرينج: أطالب المواطنين والمقيمين عندما يدخلون سياراتهم إلى «الكراج» هناك ورقة دخول يجب طلبها حتى لا يحملون أنفسهم العقوبة أو الغرامة التي تفرض على السيارات المهملة والتي يتم سحبها بواسطة البلدية.



بدوره، ذكر مراقب عام إدارة النظافة في محافظة العاصمة صلاح الفرحان أن الحملة مستمرة على جميع مناطق العاصمة للحد من انتشار السيارات المهملة وإزالة الأنقاض والمخلفات، مشيرا الى رفع اكثر من 35 سيارة مختلفة الاحجام بين شاحنات كبيرة ومتوسطة وتحرير 13 مخالفة استغلال مساحات لبعض المحلات وتسجيل 4 مخالفات امن وسلامة.